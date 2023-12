Jeżeli policja ma działać jak powinna, to podniesienie przyłbic, to głupota.

Ma mieć łatwe do identyfikacji oznaczenie, a jak popełni coś niezgodnego z prawem, to powinien za to ponieść konsekwencje.

Tylko tyle i aż tyle.

Na zachodzie, każdy ma widoczny numer, decyzyjni są też widoczni z daleka - w przeciwieństwie do pisowskiej milicji, gdzie brak identyfikatorów pozwalał na bezkarność.