No to w takim razie to nie jest rzecznik praw obywatelskich. To jest rzecznik praw nielegalnych emigrantow, którzy zasadniczo nie mają i nie powinni mieć żadnych praw obywatelskich. W przeciwieństwie do obywateli kraju dla ktorych ten pan pracuje. Znowu coś tu dała nie tak jak powinno, a Pan RPO działa chyba poza swoim zakresem obowiązków i łączy życie zawodowe że zboczonymi lewackimi fantazjami.