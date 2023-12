Czy wiecie co to jest E-E-A-T to algorytm, który oceni czy macie prawo wyrażać opinię na dowolny temat. Czy wasza dowolna opinia w tym Wasz dowolny artykuł - na dowolny temat, zostanie przez przeglądarkę zignorowany czy wysoko wyświetlony w pozycjach.

EEAT oraz IA (QiA) obecnie to dwa mechanizmy - które mają stworzyć bańkę medialną jednorodną w mediach. Chodzi o jednolitą politykę i poglądy na sprawy narzucane odgórnie - przez tak zwane zaufane źródła. Ale od początku.

Kiedy to kryzys pandemiczny, budził liczne sprzeczne opinie oraz pojawiało się wiele treści negujących zasadność szczepień czy obostrzeń. Lider wyszukiwarek Google jako jedyny manipulował wynikami - ukrywając lub utrudniając znalezienie informacji o innym poglądzie, niż pozytywnym na szczepienia COV. Powstawało dużo stron i treści negujących zasadność oraz bezpieczeństwo takich rozwiązań. Google oczywiście starał się je depozycjonować lub nawet banować treści na swoich mediach (Youtube) sprzeczne z ogólnie przyjętą polityką WHO (jakie okazało się uwikłane w afery korupcyjne, ale to na boku :-D). TEMAT NIE DOTYCZY PANEDMI ALE DOWOLNEJ TEMATYKI!!! Pandmia tylko wprowadziła te rozwiazanie.

Został zatem wprowadzony i stale udoskonalany E-E-A-T - czyli jeśli nie masz prawa pisać na dany temat, to twoje teksty będą trudne do znalezienia lub wcale w wyszukiwarce. To jest o wiele grubsze niż możecie sobie wyobrazić!!!. Oznacza to - że strony są skanowana, czy mają odniesienia ogólnie przyjęte, słowa i zdania do aprobowanej opinii na dany temat - jeśli nie, to taka treść ma być obniżana w rankingach.

Jeśli jakiś autorytet pisze zgodnie z wymaganiami co do narracji treści - jest autorytetem zatwierdzonym. Jeśli jakiś autorytet przestanie pisać zgodnie z wytycznymi nadrzędnymi, co do narracji - straci tak zwany EEAT, a jego treści będą negatywnie oceniane i znikać z wyników google. Czy powoli zaczynacie rozumieć gigantyczną skalę problemu?

Google stawia, aby każda treść miała prawdziwego autora - oznacza to fizyczne dane personale twórcy treści. Dlaczego? Bo jeśli dany autor zostanie uznany przez mechanizm za "Persona non grata" to gdziekolwiek nie napisze swojej treści - one już zawsze będą miały sztucznie obniżaną wartość. Bez znaczenia co napisze i gdzie. A tym samym - albo masz narrację treści - jaką google uznaje za właściwą - albo giń (oficjalne hasło google do EEAT: "Your Money Or Your Life") i staniesz się niepożądanym autorem w dowolnych miejscach.

To zabije całkowicie wolność słowa i myśli na dowolną tematykę. Jeśli będziecie mieli inne zdanie niż narzucane z góry i pisali inaczej niż wymaga tego narracja - dotyczy to dowolnego tematu.. Poniżej adresy abyście zrozumieli że właśnie kończy się w ciszy wolność słowa. Monopolista wyszukiwarek - robi tak, bo jest monopolistą a to jest jego zysk.

Czy zauważyliście, że już często nie możecie wystawić jakieś opinii, że niektóre strony mające inne poglądy znikały z wyników wyszukiwania. To że wyniki wyszukiwania są skrajnie manipulowane w Google. A także to, że jeśli szukacie opinii to pierwsze wyniki to sklepy, z sprzedażą tego dzbanka a nie to co szukacie. Praktycznie większość wyszukań dziś w google to operacie na wynikach sprzedaży, tego co wpisaliście zapytaniu - a nie faktycznej stronie www dokładnej do zapytania.

Google także kradnie treści ze stron i tworzy QiA na swojej tronie mobile - w tym celu, abyście nie odwiedzali strony trzeciej z jakiej zaczerpnęło odpowiedź. Dlaczego - bo kontrolę ma na wyświetleniu Wam fragmentu lub miksu wyrwanego z kontekstu danej strony w tym tylko wyświetlą się reklamy z zyskiem dla samego google tuż obok.

Gazety i redaktorzy pism sieciowych nie widza na razie tematu- nie mają kompetencji, aby rozumieć czym jest skala problemu. Przecież oni też stracą prące - albo będą pisali jak wszyscy i narzucone z góry narracje (a więc wszyscy tak samo, a więc nudni i niepoczytni) albo nie będą widoczni w wynikach.

IA obecnie zdobywa coraz większe wykorzystanie. Zostało tak wytrenowane aby nie odpowiadać na pytania niewygodne. IA ma szarzyć równość i miłość - szczytne cele i ukrywać przy okazji fakty, jeśli o nie spytacie a są niewygodne. Macie dostać światopogląd na tacy a nie zadawać pytania, gdzie światopogląd narzucony może być zmieniony. Przykład zapytania do bota - jaka rasa popełniają najwięcej przestępstw i jaka będzie odpowiedź, lub coś podobnego. Tu nie chodzi o wyniki - ale że bot uzna to za rasistowskie i podziękuje wam za rozmowę. Tak samo jak spytacie o szczepienia czy są bezpieczne - będzie tylko jedna narracja. A to dopiero początek wytrenowane IA aby wpajać wam światopogląd i ukrywać lub manipulować faktami.

Jeśli nadal nie rozumiecie skali zagrożenie to przeczytajcie oficjalne wytyczne aby zrozumieć - JAK WŁAŚNIE JEST MORDOWAN Wasza wolność słowa i myśli na oficjalnych stronach:

https://www.mariehaynes.com/resources/eat/

https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-updates?hl=pl

https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/pl//searchqualityevaluatorguidelines.pdf

https://www.gsqi.com/marketing-blog/google-core-ranking-updates-user-studies/

https://ipullrank.com/why-e-a-t-core-updates-will-change-your-content-approach

Jeśli to jeszcze Was nie przekonuje aby przestać korzystać z wyszukiwarki Google, to już nie wiem co może przekonać. Dodatkowo - przecież tak właśnie zmierzamy do tego co oglądamy w filmach SF - gdzie żyje się w skrajnej utopi. Gdzie będą elity bezkarne zarządzać ludźmi oraz masy ludzi bez żadnych praw. Liczne zmiany właśnie do tego prowadzą w tym do zmuszenia ludzi do korzystania tylko z pieniądza cyfrowego a potem jego terminu przydatności itp.