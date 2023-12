- Nasz protest to jest obrona demokracji, bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych, a w Polsce to są media publiczne - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się we wtorek wieczorem w siedzibie TVP, gdzie zapowiedział, że posłowie..