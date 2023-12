Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w poniedziałek w "Onet Rano" powiedział, że "marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest politycznym tchórzem w sprawie aborcji. Nie chce powiedzieć szczerze, jakie ma poglądy i zrzuca odpowiedzialność na referendum".



Wcześniej Hołownia powiedział, że zagłosowałby przeciw projektowi ustawy pozwalającej na aborcję do 12. tygodnia ciąży. Przypomniał, że on opowiada się za referendum w sprawie kwestii aborcji.



