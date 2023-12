Szkoda. Moim zdaniem te same sprzedajne mordy powinny teraz pod nowym zarządzem chwalić Tuska i całą opozycję demokratyczną. Przecież jak pojawią się nowe Twarze w TVP to beton PiSowski przestanie to oglądać i przerzucą się na TV Rydzyka czy inną Republikę. Narracja będzie, że ubili jedyne polskie media i nie ma co już TVP wierzyć. A jakby te same gęby wrzucały nową propagandę to zwarcie w głowie PiSowca gwarantowane :)