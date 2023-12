Berlin to jedna wielka lewacka melina. Teraz właśnie próbują otoczyć płotem słynny "bar z narkotykami" - Görlitzer Park, bo polityka tolerancji dla handlarzy jednak nie wypaliła.

Zastanawiają się też co zrobić z główną ulicą handlową w centrum - Friedrichstraße.

Zieloni i progresywna lewica zamknęła ruch samochodowy, można się tam poruszać tylko na rowerach - efekt? Bankructwa sklepów, ulica opustoszała i straszy pustostanami.

W przyszłym roku zamyka się Galeries Lafayette. Radni debatują, co Pokaż całość