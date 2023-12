Czy w budynku sejmu powinny się odbywać uroczystości religijne - absolutnie nie.

Czy Braun zrobił dobrze profanując symbol religijny - absolutnie nie.

Problem nie jest z Żydami, Judaizmem czy ich świętowaniem. Problem jest z tym że po stronie Polskiej ktoś na to pozwolił.

Czy Braun zrobił to bo chce oddzielenia państwa od jakiejkolwiek religii ? Absolutnie nie, jakby to był krzyż to Braun by przed nim klęczał. On po prostu nie chce Pokaż całość