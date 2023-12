Kurde 86% ma mieszkania własnościowe a 70% ma lukę czynszową. Niw Wien jak oni to robią że mają mieszkania jednocześnie nie mogąc ich mieć:/



A sprawa jest prosta. Jeżeli jesteś singlem to musisz dobrze zarabiać by mieć ten luksus posiadania mieszkania na własność. W takim przypadku metraż na osobę jest bardzo duży i nigdzie na świecie singiel ze słabej pensji nie kupi sobie mieszkania. Kupowanie mieszkań to była i jest domena rodzin/par Pokaż całość