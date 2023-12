Jak to jest, że jak patus bił, ale z własnej woli odpuścił, to mu stawiają zarzut usiłowania zabójstwa. Ale jak patus walnął raz czy drugi prosto w głowę z całej siły i pokrzywdzony umarł, to wtedy jest nieumyślne spowodowanie śmierci czy pobicie ze skutkiem śmiertelnym i oczywiście mniejsza kara.