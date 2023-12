Kiedyś dostałem na wykopie sporo minusów za wpis mówiący o tym ze przeciętna p0lka nie ma żadnych warunków wstępnych dla cudzoziemców, i ze jej nastawienie zależy tylko od tego po jakiemu do niej zagadasz. W każdym razie prawda zaczyna się przebijać do mainstreamu. Ale tego ze Polak stoi w hierarchii p0lki niżej niż Pejaty i Chinczyki to musze wam powiedzieć, ze nawet ja się nie spodziewałem xD Co za kompletna degrengolada.