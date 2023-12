Nie miała najlepszego zdania o swoich następczyniach w zawodzie. - Obecnie pogodynki słabo znają się na tym, co robią. Poza urodą nie mają często nic, czym mogłyby zainteresować widza - powiedziała Plejadzie w 2011 roku. - Nie są zbyt inteligentne, a przede wszystkim nie mają wiedzy o meteorologii, a to przecież podstawa w tym zawodzie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Głupi uśmieszek nie zatuszuje braku wiedzy - podkreśliła.



