Gdyby nie akcja z Komediantem i strzelanie z granatnika przy zabawie przed lustrem w jestem Rambo. To te wylatujace kule z okien policji to juz nie taki mocny szok.. choc oczywiscie bulwersujace. A ciekawostka ze policja nas chyba przyzwyczaja ze pod ich komendami raz z okna moze poleciec kulka raz granat z wyrzutni a wydawaloby sie ze to scenariusz 13 Posterunku...