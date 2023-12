Uważam, że kod źródłowy oprogramowanie pociągów i ogólnie kolei powinien być jawny zaś wszyscy ci, którzy maczali palce w tych niby awariach powinni trafić do pierdla a najlepiej zostać rozstrzelani. Jak to jest, że nie można zrobić zdjęcia "infrastruktury krytycznej" a można robić oszukane awarie tejże infrastruktury poprzez sztuczki programowe? Przydałoby się też sprawdzić oprogramowanie pociągów innych firm bo jeśli jedna mogła zrealizować taki pomysł to mogły i inne.