czy na pożegnanie będzie salwa z granatnika?



nie każdy wie, ale ponoć to nie on strzelał z granatnika, tylko kompletnie pijany wąsik. On wziął to na siebie. Dlatego tak późno przyjechały służby, trzeba było posprzątać po całonocnym chlaniu.



szymczyk odchodzi w dniu kiedy zmarło dwóch policjantów postrzelonych przez człowieka, który zapowiadał że będzie strzelał do policji. Poszukiwany listem gończym gość spokojnie opowiadał na you tube że będzie strzelał do policji. A policjanci Pokaż całość