Ostatnio złapaliśmy Ukraińca 0,15 promila przyjechał do pracy autem więc kierownik zmiany wezwał dodatkowo policję. Skutkiem czego stracił robotę, prawo jazdy

Pokaż całość

do 0.2 promila można mieć, dopiero powyżej 0.2 do 0.5 jest klasyfikowane jako jazda po spożyciu alkoholu, od 0.5 promila zaczyna się sąd i większe konsekwencje.Z tego co wiem, to w pracy (i to każdej) w przeciwieństwie do poruszania się pojazdem, od zawsze trzeba było mieć 0.0 i