Tragiczny finał wyprawy na ryby. 15-latek nie żyje, jego ojciec trafił do szpitala - Strażacy wydobyli spod lodu zwłoki 15-latka, który w poniedziałkowe popołudnie łowił ryby nad zbiorniku wodnym w Bochotnicy na Lubelszczyźnie. Jego ojciec, który wszedł do wody, by ratować syna, trafił do szpitala.