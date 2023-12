Od 12 dni tu stoimy - mówią Michał i Damian, którzy na przekroczenie granicy czekają we Lwowie. Kiedy ruszą do domu? Nie wiedzą. Podobnie jak inni polscy kierowcy, którzy utknęli po ukraińskiej stronie. Pan myśli, że samochody należące do firm oligarchów stoją w kolejkach tak samo jak my? W życiu.