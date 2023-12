Aż żal patrzeć na to, co stało się z tą serią, a w zasadzie grą, do której wydano dodatek w postaci Fallout 2. W intrze z jedynki złożonego z obrazków i muzyki jest więcej klimatu niż w prawie 3 minutowym filmiku z urywkami z nadchodzącego serialu. Szkoda tracić czasu na rozpisywanie się, po prostu to nie jest Fallout.