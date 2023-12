Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze. Zapewne na produkty z Korei, ichniejsze banki oferują kredyty, których polskie banki nie oferują badź w polskich nie można tak łatwo ukryć zadłużenia. Badz warunkiem umowy z Koreancami jest wydanie tyle a tyle kasy u nich. Pamietacie przepychanie kolanem kupna ciezkiego bwpa AS-21 Redback, ktory pozniej okazal sie byc do bani? No ale ile pieniazkow mogl zainkasowac potencjalny posrednik.



Mozliwosci jest multum, Pokaż całość