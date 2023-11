Tymczasem niewykluczone, że figurki smoków zostały wadliwie wykonane. To ma ocenić specjalna komisja powołana przez krakowski magistrat.

└

⚆

ᴥ

⚆

┘

Ale z was "debile". Roztrząsacie ile to kosztowała figurka, a to tylko zasłona dymna.Zobaczycie ile przepierdzieli ta komisja