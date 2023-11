Najlepsze jest to, że artykuł robi wrażenie, że Dubaj ma cokolwiek wspólnego z handlem ropą, podczas gdy udział ropy i gazu w PKB Dubaju spadł z 50 procent w 1989 roku do około 1 procent w 2019 roku.

Oznacza to, że Dubaj zarabia na ropy i gazu tylko około 1 procent swoich przychodów.

Reszta pochodzi z innych sektorów, takich jak handel, turystyka, nieruchomości, finanse, logistyka i usługi.

Dubaj jest więc dobrym przykładem Pokaż całość