Jedyny scenariusz dla uzdrowienia tego rynku to krach na nieruchomościach. Jak od lat pakuje się w ten rynek grube miliardy to musi bańka rosnąć. Inwestora mniej interesuje czy to dom, czy złoto, czy bitcoin, musi być dobry % wzrostu. A na tym rynku to my wszyscy zabezpieczamy swoimi pieniedzm ryzyko inwestycji w nieruchomości, więc co, nie dość że dobry % to jeszcze bezpieczny. Bez krachu nic się nie zmieni.