Nawacki to obok takich indywyduuów jak Ziobro, Mejza, Kamiński, Matecki, Sasin etc., jeden z najbardziej wyrazistych, obrzydliwych i odrażających symboli PiS-du. Zadufany w siebie zarozumialec, który sra na prawo, wyroki i pisma sądowe.



Upadek tego faceta, skazanie i dożywotni zakaz wykonywania zawodów prawniczych będzie dla mnie wielką satysfakcją. Oby jego dyplom prawniczy został podarty z takim samym obrzydzeniem pogardą, z jakimi on podarł apel sędziowski.