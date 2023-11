Co dwa trzy dni widzę odziennie w Holandii te same ciężarówki na ukrainskich blachach, robiące wewnątrzkrajowe frachty podczas gdy rzekomo mieli mieć dopuszczony transport po Europie tylko na potrzeby pomocy swojemu krajowi. Żadnych służb to nie rusza, tak sobie to wszystko lata bez kontroli bez opłat i jeszcze sapie że Polacy w końcu zaczęli patrzeć im na ręce.