To co? Szumowski, Niedzielski, Gut, Horban i ten trzeci celebryta składają się na karę z własnej kieszeni?



Ahhhh, to byłoby piękne... ale jak zwykle to ja i inni podatnicy musimy zapłacić bo jacyś Covidiańscy idioci z naszej kasy sobie zechcieli największy cyrk wszechczasów zrobić ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )