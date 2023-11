A sprawa jest prosta, jeżeli ktoś przestaje płacić, to państwo natychmiast płaci za niego i to państwo stara się odzyskać długi od nieplacacego. Od razu uwalniamy 2mln pustych mieszkań, ceny spadają, a ludzie zaczynają wynajmować nawet kobietom z dziećmi.Wiecie dlaczego tak państwo nie robi?Bo doskonale #!$%@? wiedzą, że ludzie to wykorzystują i zostawiaj tak właścicieli z tymi złodziejami.