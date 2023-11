samotna madka z bombelkami bez bankomatu. kto takim wynajmuje?. ja raz takiej wynająłem. mąż siedział za grube sprawy, z kuratorką rozmawiałem...ale płaciła. jak czwarte urodziła to się przeniosła. całe mieszkanie do remontu. nigdy więcej. na takich to tylko dwóch karków dokwaterowanych z umową najmu i libacjami co noc. chyba nawet są firmy specjalizujące się w takich akcjach. coś jak czyściciele kamienic ale na legalu