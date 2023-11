Cyfrowe ID to jest już plan od dłuższego czasu. Plany elit w tym zakresie są znane od dawna, bo oni na serio chcą zrobić z przeciętnych ludzi zwykłe bydło. Tylko szaraczkom, to wszystko wciąż wydaje się zbyt abstrakcyjne.

Kiedyś ludzie rozliczyliby się z takimi zamordystycznymi skur$ fizycznie. Dziś większość jedyne co zrobi to wklei jakiś tekst w stylu 3PirD4j 3L3DZIu myśląc, że to załatwi sprawę.

Jeszcze raz - każdy kto chce ograniczenia Pokaż całość