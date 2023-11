Wielki milioner Palikot, a na dosłownie wszystko urządzał zbiórki. Wielkoduszny filantrop, który chce się dzielić własnym sukcesem z inwestorami. On tylko dawał wspaniały pomysł i możliwości. Wy dajecie środki na realizację i zgarniacie miliony zarobku.

Już wycena tych beczek była z d..., a ludzie się na to brali. I na pewno nie byli to emeryci tylko młodzi, którzy śmieją się z ludzi kupujących pościele i garnki.