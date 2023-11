No koleś najpierw ugasił pożar i go za to pochwalili a ze potem dokonywał szpiegostwa przemysłowego przez upublicznianie niejawnych, wewnętrznych dokumentów firmy, w tym dokumentacji produktów wraz z chronionymi, autorskimi rozwiązaniami oraz szczegółowe plany firmy na najbliższy czas. Za taki numer to sie czasem w pierdlu ląduje, a to ze cos tam kiedyś ugasił, nie ma w tej sprawie najmniejszego znaczenia.