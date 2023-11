Skrzyżowanie Zdrowa-Prądnicka-Fieldorfa Nila Kraków. Na tej krzyżówce wymuszania z lewoskrętu, czy blokowanie skrzyżowania to już tradycja. Teraz to i tak już jest easy bo otwarli nową drogę. Nagrywający tak się trochę zbierał leniwe do tego przejazdu. Z reguły to się ludzie przytulają tam mocno do aut może babka pomyślała, że jak tak bojaźliwie jedzie to ona ma pierwszeństwo albo że ją puszcza^^