Ta gra to totalne dziadostwo i mówię to jako fan falloutów, oni zrobili po prostu fallouta 4 w kosmosie, równie dobrze, to może być duży mod do fallouta 4. Dla mnie ten tytuł to rozczarowanie roku, grałem w niego chwilę na gamepassie, 4/10, gra technologicznie podobna z grą fallout 3 z 2008, tylko czasem tekstury lepsze, a mamy 2023.