Niezależnie od tego czy rozdawnictwo jest właściwe czy nie, odnotować należy, że to nadal to samo PO i Tusk co przed laty. Naobiecywać, powiedzieć widzom TVN co ci chcą usłyszeć, a potem machnąć ręką. To dobry prognostyk. Wyborcy którzy nabyli prawa wyborze w ciągu ostatnich 8 lat muszą poznać tę cechę platformy na własnym przykładzie.