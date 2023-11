kurcze zwykłe prawo rynku, szukają tanich ofert i korzystają . to że ktoś im sprzedaje, a ktoś kupuje co w tym dziwnego? to że mają marże co w tym dziwnego? kurcze możesz nie sprzedawać, możesz iść do biura nieruchomości, możesz sprzedać przez OLX. 3 lata temu kupowałem mieszkanie i to nie jest proste, a kupowałem za gotówkę. jak sprzedający widzi że chcę kupić to się zaczyna taniec, zrezygnowałem z 3 mieszkań bo Pokaż całość