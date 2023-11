Korporacje podobnie jak uchodźcy w zachodnim świecie wytworzyły sobie równolegle społeczeństwo, a ich lojalność i interesy coraz częściej są sprzeczne co do racji stanu narodów zachodnich.



Dowodzi to że o ile kapitalizm i "wolny rynek" w skali małej i średniej są wydajne gospodarczo, to już w skali dużej zaibatsu, chebole oraz przedsiębiorstwa państwowego sprawują się lepiej - gdyż nie wykorzystują inżynierii finansowej kosztem ogółu i imię maksymalizacji zysków.