no co wy nie powiecie, ja ostatnio byłem 2 miesiące temu w pracy, średnio 1 dzień w miesiącu jadę do biura



największy idiotyzm na świecie, móc robić wszystko z domu a zmuszać ludzi do jechania do BIURA, stać w gigantycznych korkach (2h stracone na dojazd), w pracy prowadzić PIERDO.LONE smaltalki ze znajomymi zamiast pracować

praca zdalna jeśli możliwa powinna być PRZYMUSOWA OBOWIĄZKOWA