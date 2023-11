No i mamy tu 2 patologie polskiego systemu.

1. Wiek pozwalający na prowadzenie auta. Skoro chłopak jeździ bez problemu, zna przepisy i nie powoduje wypadków to czemu nie może zdać egzaminu na prawo jazdy.

2. Skuteczność egzaminów. Skoro kobieta nie potrafi korzystać z auta bez uszkodzenia go, to jakim cudem zdała egzamin.