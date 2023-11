No i co z tego, firmy im nie zamkną. Zapłacą jakąś tam karę, która odbiją sobie kosztem pracowników, a syf jak bedzie tak bedzie.

Pamietacie afery wedliniarskie myślicie że te firmy pozamykali?

Polak nie swinia zje wszystko, a z ketchupem to nawet karton jest dobry.