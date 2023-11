"Po wyjściu z budynku należącego do urzędu miasta, pani Magdalena została uderzona włączoną piłą spalinową. Łańcuch rozdarł jej głowę, omal nie zabijając. Narzędzie upuścił przycinający drzewa 76-letni pracownik urzędu. Choć teren nie był zabezpieczony, miasto nie poczuwa się do winy."



- To min. na tego rodzaju sytuacje ktoś dawno temu wymyślił sądy. Od polskiego urzędu obywatel nie może spodziewać się jakiejkolwiek ludzkiej reakcji, nie wspominając o poczuciu jakiejkolwiek winy.