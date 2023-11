Weszło na główną ale wykasowano i ban w gratisie

Pokaż całość

Wykop to dziwne miejsce, a jego moderatorzy są... ciekawymi przypadkami. Zapewne jakiś psychiatra zrobi tytuł doktorski badając tutejszą moderację, bo ja wymiękam. Do tej pory trochę moich komentarzy usunięto, w żadnym nie doszukałem się niczego co by naruszało regulamin. A moderatorkowie potrafią kasować zarówno krytykę partii rządzącej, jak i przykładową listę niemieckich zbrodniarzy którzy uniknęli odpowiedzialności. Oczywiście przy każdym wymoderowaniu "Naruszenie regulaminu -