Tak, zapamiętajcie to sobie robole.

System jest sprawiedliwy. Gdybyście tylko wstawali wcześniej i nie pili kawy z automatu, to też mielibyście willę i sportowy samochód jak pan prezes.

Nikt nigdy was nie dyskryminował, nikt nigdy nie potraktował innej osoby lepiej bo np. była atrakcyjna.

System jest sprawiedliwy. Powtarzejcie: system jest sprawiedliwy.



A tak serio: to tak. To jest bezczelna propaganda wspierająca obecny porządek społeczny. Tacy ludzie chcą aby zupełnie przestać mówić o Pokaż całość