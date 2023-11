Przecież każdy od dawna wie jak wygląda ta równość. Dawniej facet miał pracować a kobieta ogarniać dom.



Dziś facet ma pracować, ogarniać dom, wychowywać dzieci... a kobieta to się "rozwija" bo przecież nie będzie "niewolnikiem". I to jest tylko i wyłącznie wina facetów. Bo dzisiejsi faceci to cioty i wierzą w te brednie, że jak #!$%@?ą 10 godzin dziennie a później przychodzą do domu i obiad nieugotowany... to tylko dlatego, że "dzisiaj Pokaż całość