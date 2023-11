Co za przypadek, że to całe Just Stop Oil jest zasilane w dużej mierze pieniędzmi wnuczki magnata paliwowego J. Paula Getty'ego.



Bo przecież wcale nie jest tak, iż na kompromitacji idei ruchu zwalczającego paliwa kopalne i przekierowywaniu publicznego gniewu na ogólnie pojęty aktywizm ekologiczny, najwięcej do zyskania ma przemysł paliwowy, dysponujący niemal nieograniczonymi środkami pieniężnymi.