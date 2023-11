To że osoba z najbliszej rodziny musi być zatrudniona żeby legalnie pomagać w firmie oraz to że musisz płacić wysokie składki nawet jak nie zarabiasz oraz to że płacisz zdrowotne (a nie na emeryturę jak już) od dochodu to chory mafijny układ rodem z sopranos. Teraz nawet jak ktoś ma parcie na założenie firmy to musi się dobrze zastanowić jak to zrobić na szaro żeby później ew. się zalegalizować bo inaczej się Pokaż całość