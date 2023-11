Potężna ta Unia Europejska, skoro pontoniarze potrafią doprowadzić do takiego kryzysu. A wystarczyła by jedna prosta decyzja, by rozstawić uzbrojonych żołnierzy i chronić swoich granic.

Ale spokojnie, eurokraci zaraz znajdą rozwiązanie. Jest taki 40-milionowy kraj, który ich nie przyjmował, ale teraz chętnie przyjmie.