Ja bym nie zwalniał. Zatrudniał bym dalej i kazał mówić paszkwile na Kaczyńskiego, Morawieckiego i cały PiS. Kazał bym mówić jak to za czasów PiS media były upolitycznione i jak prezenterzy kłamali. Ludzie zobaczyliby z kim mają do czynienia. A jak by odmówili, to niech się zwolnią sami. ¯\(ツ)/¯