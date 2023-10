To że legalna, bezpieczna i do 12 tygodnia można zrozumieć. Ale dlaczego niby finansowana ze środków państwa? Bo jakiemuś Oskarkowi i Julce nie chciało się zabezpieczyć? Jeśli ktoś już chce sobie na żadanie wyskrobać, to niech przynajmniej ponosi konsekwencje w postaci kosztu zabiegu.