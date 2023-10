Jesteśmy krajem w którym energetyka jest oparta na węglu, więc sprowadzamy go z zagranicy, bo własny jest jednym z najdroższych na świecie. Sprzedajemy uprawnienia do emisji co2, z czego pieniądze mieliśmy przeznaczyć na energetyczne transformacja wydaliśmy je np w ubiegłym roku na dokładanie ludziom do rachunków za prąd. Doplacamy setki miliardów do górnictwa, które w państwowych rękach przynosi tylko i wyłącznie straty. Iksde