No dobra, wszyscy podnieceni ta historią z płaczącą nastolatka w tle i jej wisienkami. A ja mam pytanie, czy ona byla sama na tym stoisku? Jezeli tak, to patrzac na zdjęcie to cos nie do konca jest halo.

Tam jest miodek i reklama z jakiej pasieki on jest, ale na sprzedaz miodku to trzeba miec zezwolenie i spełnić pewne wymogi prawne, ponieważ sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z Pokaż całość